ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

29-летний фигурист Николай Бондарь умер во сне

08:24
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Он работал тренером в Китае

Украинский фигурист Николай Бондарь умер от инфаркта в китайском городе Сучжоу. 
Фигуристка Столбова сделала заявление после завершения карьеры

Сердце Бондаря остановилось ночью во сне. В мае спортсмену могло бы исполниться 30 лет. Прощание с ним состоится 19 февраля в Киевском крематории. 

В последнее время Николай Бондарь работал тренером по фигурному катанию в Китае. На сайте skating.com.ua опубликовали несколько фотографий фигуриста, на которых он позирует со своими юными воспитанницами. 

Николай Бондарь три раза завоевывал "бронзу" на Чемпионате Украины. Он дважды становился золотым медалистом Юниорского чемпионата Украины. На Кубке Украины среди юниоров спортсмен занял второе место в мужском одиночном катании.  

На странице Бондаря на официальном сайте Международного союза конькобежцев указано, что фигурист интересовался музыкой. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Николай Бондарь
Николай Бондарь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.