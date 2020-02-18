29-летний фигурист Николай Бондарь умер во сне

Он работал тренером в Китае

Украинский фигурист Николай Бондарь умер от инфаркта в китайском городе Сучжоу.

Сердце Бондаря остановилось ночью во сне. В мае спортсмену могло бы исполниться 30 лет. Прощание с ним состоится 19 февраля в Киевском крематории.

В последнее время Николай Бондарь работал тренером по фигурному катанию в Китае. На сайте skating.com.ua опубликовали несколько фотографий фигуриста, на которых он позирует со своими юными воспитанницами.

Николай Бондарь три раза завоевывал "бронзу" на Чемпионате Украины. Он дважды становился золотым медалистом Юниорского чемпионата Украины. На Кубке Украины среди юниоров спортсмен занял второе место в мужском одиночном катании.

На странице Бондаря на официальном сайте Международного союза конькобежцев указано, что фигурист интересовался музыкой.

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