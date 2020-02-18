Как сирийцы живут в разрушенной Ракке

Следы от американских бомб на каждой улице

Сирийская Ракка остается на грани гуманитарной катастрофы. Спустя два с половиной года после её освобождения международной коалицией во главе с США от исламистов, город лежит в руинах. Тогда погибли около 2 тысяч мирных жителей, еще 250 тысяч стали беженцами. Разрушив Ракку, американцы и их союзники потеряли к ней интерес и больше там не появляются. Помощь населению оказывают российские военные.

Подробности – в репортаже Тимура Абдуллаева

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