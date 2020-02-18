Появилось видео "сложных" учений Ту-160

Испытания проводились в непростых погодных условиях

В Саратовской области прошли летно-тактические учения с эскадрильей стратегических ракетоносцев Ту-160. Кадры опубликовало Министерство обороны.

Летчики дальней авиации продемонстрировали работу на малых и средних высотах и преодолели систему противовоздушной обороны предполагаемого противника. Учения проводились в сложных метеоусловиях - при низкой облачности, осадках и сильных порывах ветра. В воздухе экипажи "Белых лебедей" находились около 8 часов. А после техники на земле подготовили самолеты к повторному вылету.

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