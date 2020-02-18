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Над Дубаем пролетел "железный человек" (видео)

09:22
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Экстремал был в воздухе порядка 10 минут

Экстремальное шоу в небе над Дубаем устроил французский пилот Винс Реффет. Он поднялся в воздух в костюме, похожем на облачение "железного человека", передает "ТВ Центр".

Реффет взлетел со стартовой площадки при помощи так называемого джет-пака или реактивного крыла, и разогнался до 240 километров в час. Манёвры экстремал совершал на высоте около двух тысяч метров.

Пилотов, которые освоили реактивное крыло, в мире всего трое. Реффет - самый опытный из них. Он смог продержаться в воздухе более 10 минут.

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