Данные подтверждены военной разведкой Нидерландов

В районе Донбасса, где потерпел крушение малайзийский Boeing, не было ни одного комплекса "Бук". Часть документов, которыми оперировало следствие по делу о сбитом рейсе MH17, была фальсифицирована. Как следует из попавших в руки независимых журналистов документов, к таким выводам пришла военная разведка Нидерландов. Основаны выводы на данных источников, заслуживающих доверия, отмечается в документах спецслужб.

"Рейс MH17 летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России, где были развернуты системы 9K37M1 "Бук M1"", - пишет опубликовавшая утечку платформа для независимых журналистов Bonanza Media.

Boeing малайзийской компании следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. На борту были 298 пассажиров и членов экипажа, все они погибли. В июне 2019 года международная следственная группа заявила, что к крушению причастна Москва и назвала имена четверых подозреваемых в крушении самолета. Это четверо россиян и один украинец. Следователи считают, что все четверо причастны к доставке ЗРК "Бук" в район аварии. Ракетой, пущенной этим комплексом, якобы, был сбит самолет.

Однако, как следует из опубликованных документов, все фото- и видеосвидетельства транспортировки комплекса в район пуска – подделка. Это подтверждают эксперты, изучившие файлы.

Более того, опрошенные голландскими следователями очевидцы в один голос утверждают, что в районе, где упал Boeing, прямо перед аварией кружили два украинских истребителя. Позже свидетели услышали гул большого самолета, а после – мощный взрыв.

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