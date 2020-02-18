ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Виктория Исакова показала редкое фото маленькой дочери

08:57
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Варвара растет настоящей красавицей

43-летняя актриса Виктория Исакова, которая с 2003 года живет в браке с режиссером Юрием Морозом, показала лицо дочери крупным планом.
"Обняла ее и долго не отпускала": дочь Исаковой пережила ужас

Звезда фильмов "Родина" и "Остров" крайне редко публикует в Instagram фотографии Варвары. Зачастую лицо девочки либо совсем не видно, либо его с трудом можно разглядеть в кадре. Исакова так сильно оберегает малышку, что общественность до сих пор не знает, когда именно Варвара появилась на свет. О ее рождении проговорилась дочь режиссера Дарья Мороз, когда девочке было уже два года.

В этот раз Виктория Исакова решила побаловать поклонников. Она выложила в сториз фотографию, на которой Варвара сидит в пижаме на кровати. Малышка задумчиво склонила голову на бок и отвела глаза в сторону. Одного взгляда на снимок достаточно, чтобы понять - дочь Исаковой растет красавицей. Длинные ресницы, волнистые волосы, нежный овал лица покорят ни одно мужское сердце.

На снимке стоит подпись: "Не отправляй папе фотографию, где я вреднючая. Отправь, где задумчивая". Уже в таком юном возрасте Варвара задумывается о своем образе. 

Отметим, что иногда Виктория Исакова берет дочь на разного рода мероприятия. В декабре, например, они посетили ресторан, где проходила благотворительная акция в помощь детям. "Мы с Варварой ставили пластинки, принимали гостей и помогали повару", - написала актриса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Виктория Исакова
Виктория Исакова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.