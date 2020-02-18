Виктория Исакова показала редкое фото маленькой дочери

Варвара растет настоящей красавицей

43-летняя актриса Виктория Исакова, которая с 2003 года живет в браке с режиссером Юрием Морозом, показала лицо дочери крупным планом.

Звезда фильмов "Родина" и "Остров" крайне редко публикует в Instagram фотографии Варвары. Зачастую лицо девочки либо совсем не видно, либо его с трудом можно разглядеть в кадре. Исакова так сильно оберегает малышку, что общественность до сих пор не знает, когда именно Варвара появилась на свет. О ее рождении проговорилась дочь режиссера Дарья Мороз, когда девочке было уже два года.

В этот раз Виктория Исакова решила побаловать поклонников. Она выложила в сториз фотографию, на которой Варвара сидит в пижаме на кровати. Малышка задумчиво склонила голову на бок и отвела глаза в сторону. Одного взгляда на снимок достаточно, чтобы понять - дочь Исаковой растет красавицей. Длинные ресницы, волнистые волосы, нежный овал лица покорят ни одно мужское сердце.

На снимке стоит подпись: "Не отправляй папе фотографию, где я вреднючая. Отправь, где задумчивая". Уже в таком юном возрасте Варвара задумывается о своем образе.

Отметим, что иногда Виктория Исакова берет дочь на разного рода мероприятия. В декабре, например, они посетили ресторан, где проходила благотворительная акция в помощь детям. "Мы с Варварой ставили пластинки, принимали гостей и помогали повару", - написала актриса.

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