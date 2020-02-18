ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Русская красавица": Ирина Шейк показалась на неделе моды в мрачном образе

08:37
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Она произвела фурор

Ирина Шейк стала главной звездой недели моды в Лондоне. Россиянка вышла на подиум, представив осенне-зимнюю коллекцию Burberry.
"Подвергла жизнь Леи опасности": Купер отобрал дочь у Шейк

"Она считается иконой моды и не упускает случая вскружить голову поклонникам своим потрясающим чувством стиля", - написал после показа таблоид DailyMail.

34-летняя модель появилась на подиуме в черном платье до колен с капюшоном. На груди красовался яркий принт - большая белая звезда. Поверх накинуто черное кожаное пальто с капюшоном на меховой подкладке.

"Русская красавица подчеркнула образ черными ботильонами. С мрачным выражением лица Ирина следила за тем, чтобы на нее смотрели все, пока она демонстрировала свой наряд на шоу", - пишет DailyMail.

 

Отметим, что после разрыва с Брэдли Купером внимание СМИ больше приковано к личной жизни Шейк, нежели к ее модельной работе. Так, на прошлой неделе таблоиды писали, что Ирина отметила День Святого Валентина в Нью-Йорке со своей двухлетней дочерью Леей.

Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне 2019 года. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от актера предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк
Ирина Шейк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.