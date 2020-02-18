"Русская красавица": Ирина Шейк показалась на неделе моды в мрачном образе

Она произвела фурор

Ирина Шейк стала главной звездой недели моды в Лондоне. Россиянка вышла на подиум, представив осенне-зимнюю коллекцию Burberry.

"Она считается иконой моды и не упускает случая вскружить голову поклонникам своим потрясающим чувством стиля", - написал после показа таблоид DailyMail.

34-летняя модель появилась на подиуме в черном платье до колен с капюшоном. На груди красовался яркий принт - большая белая звезда. Поверх накинуто черное кожаное пальто с капюшоном на меховой подкладке.

"Русская красавица подчеркнула образ черными ботильонами. С мрачным выражением лица Ирина следила за тем, чтобы на нее смотрели все, пока она демонстрировала свой наряд на шоу", - пишет DailyMail.

Отметим, что после разрыва с Брэдли Купером внимание СМИ больше приковано к личной жизни Шейк, нежели к ее модельной работе. Так, на прошлой неделе таблоиды писали, что Ирина отметила День Святого Валентина в Нью-Йорке со своей двухлетней дочерью Леей.

Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались в июне 2019 года. Причина разрыва держится в секрете. По одной версии, Купер увлекся Леди Гагой, по другой - модель устала ждать от актера предложения руки и сердца. Расставшись, звезды договорились поровну разделить время по уходу за ребенком.

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