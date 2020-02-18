Пекин подтвердил смерть главврача госпиталя в Ухане от коронавируса

Ранее эту информацию китайские власти опровергали

Китайские власти подтвердили информацию о смерти главврача госпиталя в городе Ухань. Причина – пневмония, вызванная новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщили китайская The Global Times и Центральное телевидение Китая.

Как отмечают источники, Лю Чжимин стал первым руководителем медучреждения в стране, умершим от этого заболевания. Он скончался утром 18 февраля.

Сообщения о смерти Лю Чжимина появились минувшим вечером в издании ЦК КПК "Жэньминь Жибао". Однако позже эта информация была удалена, вслед за главной газетой китайских коммунистов новость стали удалять и другие СМИ. В частности, британская The Daily Mail сообщила, что главврач все еще находится на лечении.

По последним данным, жертвами коронавируса COVID-2019 стали более 1860 человек. Заражено по всему миру более 72 тысяч. Эпицентром, из которого распространилось в декабре прошлого года новое заболевание, стал город Ухань в китайской провинции Хубэй.

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