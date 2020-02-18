Жена сделала заявление после госпитализации Диброва

Она назвала мужа сильным и крепким

Модель Полина Диброва сделала заявление после госпитализации 60-летнего супруга. Телеведущий Дмитрий Дибров потерял сознание в кафе кинотеатра "Октябрь", куда он пришел на премьеру фильма "На Луне" Егора Кончаловского.

"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся!" - написала Полина Диброва в Instagram, опубликовав их семейное фото.

Сам телеведущий сказал kp.ru, что его доставили в Боткинскую больницу, где ему поставили капельницу, сделали МРТ и кардиограмму. "Все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться", - заверил Дибров.

Дмитрий Дибров потерял сознание в кафе, когда он общался с коллегой Леонидом Якубовичем. Ведущий программы "Поле чудес" попросил вызвать скорую помощь. Он сразу же позвонил жене Диброва и телеведущей Елене Малышевой. "Проявил такую вот солидарность", - сказал Дмитрий Дибров о помощи со стороны Якубовича.

Как пишет издание, Полина вместе с детьми навестила мужа в больничной палате.

Поклонники пожелали Диброву скорейшего выздоровления.

- Любимые наши, вас сегодня не хватало. Выздоравливайте скорее. Берегите друг друга.

- Отдыхайте и не пугайте больше нас так, любимые!

- Здоровья Дмитрию! Донские казаки не сдаются.

- Напугали!

- Это значит, что нужно сделать паузу и просто отдохнуть, пусть приходит в норму и в щадящем режиме снова за работу.

Напомним, Полина и Дмитрий женаты с 2009 года. Они воспитывают троих сыновей.

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