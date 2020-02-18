ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать брошенных в "Шереметьеве" детей подала в суд на отца мальчиков

09:39
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Мужчину могут ограничить в родительских правах

Виктору Гаврилову, который бросил двоих детей в московском аэропорту "Шереметьево", придется отвечать еще по одному иску. Заявление подала мать мальчиков, она требует ограничить мужчину в родительских правах.
Брошенные отцом в Москве дети вернулись на родину

"Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение. Заявление только подано, решения суда еще нет", - цитирует РИА Новости представителя отдела опеки и попечительства минобразования Хабаровского края.

Источник агентства пояснил, что ограничение родительских прав - это временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Обычно суд назначает шестимесячный срок, после которого дело пересматривают. Если родитель исправился, ограничение снимают.

Мальчиков шести и восьми лет обнаружили в "Шереметьево" в конце января. При них был рюкзак с документами, копией паспорта оставившего их отца и с запиской, в которой мужчина просил определить детей в приют. Сейчас Гаврилова обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" – как выяснилось, он избивал бывшую жену и детей, а в Хабаровске успел украсть 100 тысяч рублей.

Мальчики сейчас у родной матери. У женщины новая семья, за которой будут наблюдать контролирующие органы – такое поручение дала им уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Виктор Гаврилов
Виктор Гаврилов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.