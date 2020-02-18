Мать брошенных в "Шереметьеве" детей подала в суд на отца мальчиков

Мужчину могут ограничить в родительских правах

Виктору Гаврилову, который бросил двоих детей в московском аэропорту "Шереметьево", придется отвечать еще по одному иску. Заявление подала мать мальчиков, она требует ограничить мужчину в родительских правах.

"Мать мальчиков подала иск в суд об ограничении в родительских правах их отца. Это не лишение родительских прав, а ограничение. Заявление только подано, решения суда еще нет", - цитирует РИА Новости представителя отдела опеки и попечительства минобразования Хабаровского края.

Источник агентства пояснил, что ограничение родительских прав - это временное отстранение от выполнения родительских обязанностей. Обычно суд назначает шестимесячный срок, после которого дело пересматривают. Если родитель исправился, ограничение снимают.

Мальчиков шести и восьми лет обнаружили в "Шереметьево" в конце января. При них был рюкзак с документами, копией паспорта оставившего их отца и с запиской, в которой мужчина просил определить детей в приют. Сейчас Гаврилова обвиняют по статьям "Оставление в опасности", "Истязание" и "Кража" – как выяснилось, он избивал бывшую жену и детей, а в Хабаровске успел украсть 100 тысяч рублей.

Мальчики сейчас у родной матери. У женщины новая семья, за которой будут наблюдать контролирующие органы – такое поручение дала им уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"