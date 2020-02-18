"Я была не единственной женой": Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

О его пассии она узнала через два дня после свадьбы

"Мисс Москва-2015" и бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.

Оксана Воеводина и Мухаммед V отнюдь не сразу пошли под венец. Они прожили вместе полтора года, после чего решили пожениться. За это время знатный малаец ни словом не обмолвился о том, что раньше он уже был женат. Правда вышла наружу через два дня после того, как Оксана и Фарис поклялись в вечной любви и верности.

"Мой бывший супруг находился в ванной комнате, когда зазвонил телефон. На экране было имя Боб, я была уверена, что это его друг из Америки, который хотел поздравить со свадьбой. Я подняла трубку и услышала истеричный женский голос, который прокричал, что она жена, чтобы я никогда не смела брать телефон ее мужа", - рассказала "Мисс Москва-2015" на шоу "Док-Ток".

Мухаммед V выхватил у Воеводиной телефон и вышел в другую комнату. Потом он объяснил супруге, что решает с бывшей возлюбленной финансовые вопросы. Якобы ему нужно продать какую-то недвижимость, чтобы окончательно разорвать с ней отношения. "Так, спустя два дня после свадьбы выяснилось, что я была не единственной его женой", - отметила Воеводина.

27-летняя красавица надеялась, что ради нее муж забудет о других женщинах. "Я была уверена, что взрослому человеку, у которого нет детей, не захочется находить себе кого-то другого, так как он уже отгулял", - призналась Воеводина.

Ранее Оксана Воеводина сообщила, что она получила лицензию на ношение оружия. Ей стали приходить анонимные угрозы после того, как она потребовала от отца своего сына недвижимость и ежемесячную финансовую помощь. По словам модели, угрозы исходят не со стороны экс-супруга, а "из других источников". Она предположила, что стала частью дворцовых интриг.

В сентябре Воеводина рассказала, что Мухаммад V был женат на девушке из Чехии, но они развелись в 2015 году. Экс-супруг жаловался Оксане, что чешка использовала его ради денег.

Напомним, Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году, но развелись уже через девять месяцев. Бывший король Малайзии улетел на родину, бросив возлюбленную с сыном. По некоторым данным, он сомневается, что является отцом ее ребенка.

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