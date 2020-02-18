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Сюрпризы погоды: шторм в Петербурге и аномальное тепло в Москве

11:40
  • вторник
  • 18 февраля 2020

В столице побит температурный рекорд почти за 100 лет

Шторм "Деннис" обрушился на Санкт-Петербург. Накануне порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Повалены десятки деревьев, светофоры и дорожные знаки. Из-за угрозы наводнения пришлось закрыть дамбу на Финском заливе, но некоторые улицы всё равно оказались под водой. А в Москве побит очередной температурный рекорд. Во вторник воздух прогреется до шести градусов.

Подробнее – в репортаже Елены Сахно

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