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Стала известна судьба пассажиров японского круизного лайнера

11:42
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Когда им разрешат сойти на берег?

Пассажиры круизного лайнера "Даймонд Принсесс" (Diamond Princess), который стоит на карантине в Японии, смогут покинуть судно уже в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Като Кацунобу.
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Разрешение сойти на берег получат те, кто официально признан не инфицированным коронавирусом нового типа. Ожидается, что домой, наконец, отправятся и 23 гражданина России. Ещё одна наша соотечественница заразилась пневмонией и сейчас находится в больнице. Всего на судне остаются более трёх тысяч человек.

Тем временем в китайском городе Ухань от вируса умер главный врач больницы, которая одной из первых стала принимать больных с новым диагнозом. Эксперты полагают, что на территории страны эпидемия уже достигла своего пика, однако число заражённых продолжает расти.

Два миллиона долларов выделит на борьбу с коронавирусом правительство Австралии. Как сообщил премьер-министр страны, эти деньги пойдут на разработку вакцины. По данным Роспотребнадзора, на территории России новых случаев заражения не выявлено, передает "Газета.Ru".

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