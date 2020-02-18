Пелоси призвала демократов нанести Трампу поражение на выборах

В США ожидают "супервторник"

Демократическая партия США, похоже, определяется с фаворитом, которому предстоит вступить в предвыборную гонку с действующим президентом. По результатам голосований на последних собраниях - так называемых кокусах - лидирует Берни Сандерс, 78-летний сенатор от штата Вермонт. В бой рвётся и Нэнси Пелоси, даже из Европы призывая всех кандидатов объединиться против Трампа.

3 марта в США состоится так называемый супервторник. Именно в этот день определится наибольшее число делегатов-выборщиков, в чьих руках потом окажется судьба кандидатов на пост президента от всех партий. До знакового события ровно две недели и борьба обострилась до предела. В стане демократов все силы брошены на противостояние с Дональдом Трампом. Проигравшая дело об импичменте Нэнси Пелоси, хотя и не является кандидатом в президенты, даже во время визита в Европу продолжает упрекать главу Белого дома во всех грехах. На встрече с обновленным составом руководства ЕС, правда, оговаривается, что поездка эта поездка с выборами никак не связана, но в интервью CNN все же раскрывает все карты, передает "ТВ Центр".

"Не могу даже вообразить ситуацию, при которой он был бы переизбран. Но если мы не будем едины, то ничего нельзя гарантировать. Как я уже не раз заявляла, у нас свое видение будущего. Мы четко сознаем, что это лучшее будущее для Америки, и поэтому должны нанести поражение Дональду Трампу. Я благодарна всем за то, что они участвуют в борьбе и выдвигают идеи", - отметила Пелоси.

Идей у демократических кандидатов на первый взгляд, вроде бы, много. Но если изучить программы внимательно, то большинство из них направлены на борьбу с Трампом и олигархами. Участница праймериз, сенатор от штата Массачусетс говорит об этом в штате Невада.

"Мы должны построить демократическую коалицию, которая будет работать на нас. Нам нужна энергия всех вас. Только тогда мы сможем победить и получить посты, о которых мечтаем, в ноябре. А главное, мы сможем победить Дональда Трампа", - сказала Элизабет Уоррен.

А независимый сенатор от Берни Сандерс выступает в штате Вашингтон. "Сегодня мы говорим тем миллиардерам, которые тратят сотни миллионов долларов на поддержку кандидатов, представляющих богатых и влиятельных, сегодня мы говорим мэру Блумбергу, что мы демократия, а не олигархия. Вам не удастся купить эти выборы", - отметил он.

Примечательно, что громы и молнии Сандерс мечет в сторону однопартийца Майкла Блумберга. Впрочем, экс-мэр Нью-Йорка хотя и является одним из финансовых лидеров президентской гонки, но по набранным на праймериз голосам существенно уступает тому же Сандерсу, который неожиданно вошел в число лидеров. На пятки Сандерсу наступает бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттиджич, который еще неделю назад лидировал после кокусов в Айове. А вот считавшийся изначально главным конкурентом Трампа экс-вице-президент Джо Байден стал там лишь пятым. И теперь очень надеется на избирателей штата Невада.

В этих условиях Дональд Трамп сохраняет олимпийское спокойствие. Фаворитом среди демократов он назвал Берни Сандерса, но заявил, что готов участвовать в дебатах с любым из них. Подпортит ему настроение, вероятно, сможет недавний соратник Джон Болтон. Экс-помощник президента анонсировал выход книги, в которой рассказывает о подробностях скандального разговора Трампа и президента Украины Зеленского, а также еще ряд фактов из внутренней кухни Белого дома.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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