Глава Мюнхенской конференции внесен в базу "Миротворца"

В чем его обвиняют?

Скандальный украинский сайт "Миротворец" пополнился новыми именами. Неожиданно в список попал глава Мюнхенской конференции по безопасности из-за того, что подписал неугодные Киеву рекомендации по урегулированию в Донбассе. В то же время власти страны вдруг озаботились судьбами жителей непризнанных республик. У которых, впрочем, к инициативам сразу возникло слишком много вопросов.

Один из идеологов войны в Донбассе Арсен Аваков - сменил риторику. Он уже не считает всех граждан ДНР виновными в том, что они проживают на территории самопровозглашенных республик, передает "ТВ Центр". Наказывать, по мнению украинского министра внутренних дел, нужно выборочно. То есть за конкретные деяния.

"Кое-кто говорит, что это закон об амнистии, а я говорю, что это закон о коллаборантах, который нужно принять. Если ты сельский врач и работаешь в подчинении так называемого министерства здравоохранения ДНР, которое мы не признаем, то ты не подлежишь репрессиям, поскольку ты выполняешь важную социальную функцию и у тебя нет альтернативы. То же самое для учителей, для мелких клерков. Однако в отношении тех, кто на временно оккупированных территориях выполнял репрессивную функцию, участвовал в свержении власти насильственным путем, участвовал в убийствах и тому подобное, должно применяться исключительно уголовное преследование", - отметил Аваков.

Идея Авакова не нова. Еще в 2014 году Верховная рада проголосовала за закон "О недопущении преследования и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Однако документ президент не подписал. Уже сменился и состав народных избранников, и глава государства. К вопросу больше не возвращались. Дела на юго-востоке волнуют и коллегу Авакова - Пристайко. Министр иностранных дел считает, что ситуацию в Донбассе принципиальным образом изменит коридор безопасности на границе с Россией. Причем - под контролем иностранных наблюдателей.

Сотрясая воздух бесконечными второстепенными инициативами, в Киеве забывают о главном - нормальной жизни в разрушенных войной регионах. В ДНР жестко раскритиковали новые 12 шагов к урегулированию конфликта, озвученные на Мюнхенской конференции по безопасности. Логику "мюнхенских экспертов" в Донецке не понимают. Кто будет выполнять новые мирные договоренности, если уже существующие - Минские - украинская сторона откровенным образом саботирует?

Участники Мюнхенской конференции, которые поставили свои подписи под новыми 12 шагами, неожиданно обнаружили свои фамилии на одиозном украинском сайте "Миротворец". В список неугодных Киеву лиц попал, например, сам глава конференции Вольфганг Ишингер. Обвиняют его в покушении на суверенитет страны, участии в пропагандистских мероприятиях России против Украины и манипулировании общественно значимой информацией. Все потому что Ишингер имел неосторожность предложить в украинском вопросе все-таки следовать минским соглашениям.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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