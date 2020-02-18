ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах

11:38
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Строительство спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного клуба будет завершено в 2020-2021 годах

Сергей Собянин осмотрел во вторник ход реконструкции спортивного комплекса "Лужники". В частности, практически заново строится универсальный спортивный зал "Дружба", передает "ТВ Центр".

Узнаваемый внешний вид здания останется прежним. А внутри появятся тренажёрная площадка и многофункциональные зоны, где будут проходить соревнования по 8 видам спорта, медико-восстановительный комплекс, кафе и пространства для отдыха. Также появится возможность проводить там концерты и выставки, посетить которые смогут свыше трех тысяч человек. Кроме того, идёт строительство ледового дворца "Кристалл". Для тренировок хоккеистов и фигуристов возведут две арены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортзал "Дружба" в "Лужниках"
Сергей Собянин осмотрел ход работ на универсальном спорзале "Дружба" в "Лужниках"
Сергей Собянин осмотрел ход работ на универсальном спорзале "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
Универсальный спортивный зал "Дружба" в "Лужниках"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.