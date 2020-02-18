Собянин: Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах

Строительство спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и теннисного клуба будет завершено в 2020-2021 годах

Сергей Собянин осмотрел во вторник ход реконструкции спортивного комплекса "Лужники". В частности, практически заново строится универсальный спортивный зал "Дружба", передает "ТВ Центр".

Узнаваемый внешний вид здания останется прежним. А внутри появятся тренажёрная площадка и многофункциональные зоны, где будут проходить соревнования по 8 видам спорта, медико-восстановительный комплекс, кафе и пространства для отдыха. Также появится возможность проводить там концерты и выставки, посетить которые смогут свыше трех тысяч человек. Кроме того, идёт строительство ледового дворца "Кристалл". Для тренировок хоккеистов и фигуристов возведут две арены.

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