Главы московских театров обсудили репертуар на Год памяти и славы

О чем шла речь на собрании Директорской ложи

Весь мир - театр, вся Москва - творческая площадка. Достижения и проблемы сферы обсудили на собрании Директорской ложи. Руководители театров, концертных залов говорили о реализации проекта, который сделает самые популярные спектакли доступными для всех жителей города. И о подголовке к 75-летней годовщине Великой Победы.

Солистка Большого театра Ксения Дежнева готовится открыть концертную часть первой в этом году Директорской ложи московских театров, передает "ТВ Центр". Одному из предыдущих таких неформальных заседаний столичного цеха деятелей культуры теперь уже не только певица, но и актриса обязана своим новым амплуа.

"Благодаря Директорской ложе Москвы для меня произошло очень важное и очень знаменательное событие - это встреча с народной артисткой России Надеждой Георгиевной Бабкиной, которая пригласила меня принять участие в одной из её новых постановок "12 стульев". И с того момента вот уже полгода, как я исполняю роль Эллочки-Людоедочки в театре "Русская песня", - рассказала Ксения Дежнева.

Поделиться своими планами на новый год с коллегами по творческому цеху спешат и те, кого зрителям вряд ли удастся застать на сцене, но те, от кого напрямую зависит столичный репертуар: руководители московских театров, концертных залов и творческих вузов.

"Мы ставим сейчас Пигмалион и покажем в мае месяце - это "Ленком" - премьеру спектакля. Это и Владимир Панков, такой любопытнейший московский режиссер, который будет ставить "Человек из Ла-Манчи", - рассказал Марк Варшавер.

Впрочем, актуальным вопросам на повестке деловой программы встречи, как обычно, нет числа. В центре внимания новый просветительский проект "Театр рядом", созданный в рамках московской программы "Мой район". Его цель - дать возможность зрителям посещать хиты столичной сцены в шаговой доступности от дома, а театрам предоставить больше площадок для выступлений.

К наболевшим проблемам в среде столичных театральных деятелей с участием прислушивается новый министр культуры. На новеньких Ольга Любимова теперь и в президиуме директорской ложе.

"Я безумно благодарна этой площадке за возможность слушать, а не говорить. Здесь встречаются люди, которые ежедневно сталкиваются с определенными сложностями, и то, что у них есть возможность обсудить это на какой-то открытой площадке – это изумительно", - сказала она.

Но всё же самый главным на повестке встречи остаётся Год памяти и славы. К 75-летию Великой победы столичные театры заявили уже порядка 200 специальных спектаклей и концертов, которые будут идти не только в дни майских праздников, но и в течение всего театрального сезона. А начнётся серия памятных мероприятий уже в рамках международного дня театра, который состоится в выходные с 27 на 28 марта.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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