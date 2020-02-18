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Работающим пенсионерам могут проиндексировать выплаты

10:01
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Законопроект внесен в Госдуму

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму. Автор инициативы, сенатор Василий Иконников, подсчитал, что такая мера повысит расходы Пенсионного фонда России в 2020 году на 368 миллиардов рублей.
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В следующем году ПФР придется выделить на индексацию уже  426,4 миллиарда рублей, а в 2022-м - 524,6 миллиарда рублей. Однако уже в этом году в России ожидается профицит бюджета более 850 миллиардов рублей. Так что, уверен сенатор, профинансировать эту инициативу можно.

Иконников напомнил, что механизм подобной индексации был отменен в 2016 году из-за дефицита федерального бюджета. "В результате … количество работающих пенсионеров, уплачивающих налоги с зарплаты, сократилось с 15,3 до 9,7 миллиона человек", — заявил сенатор.

Ранее кабмин дал отрицательное заключение по законопроекту Иконникова. В правительстве утверждают, что в нем не определены источники и порядок исполнения расходных обязательств. В то же время, президент России Владимир Путин ранее предлагал закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий работающим пенсионерам, напоминают "Известия".

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