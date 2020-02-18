Лошадь в говядине: Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТУ

Вдобавок консервы содержат антибиотики

Проверка тушенки, которая продается в российских магазинах, разочаровала специалистов Роскачества. Ни один из 23 образцов не соответствует ГОСТУ. Некоторые производители вместо мяса заливают в банки бульон, в продукцию других каким-то образом попадает свинина, курятина и даже конина.

Специалисты исследовали тушенку стоимостью от 82,9 рубля до 306,09 рубля за банку, торговых марок из России и Белоруссии. Проверялось качество мяса, соотношение начинки и бульона, а также вкус, цвет, запах и консистенция консервов. В общей сложности эксперты проверили более 130 показателей.

Хорошая новость - Ни в одном из представленных образцов специалисты не обнаружили тяжелых металлов, пестицидов и нитрозаминов, микробиологические показатели были в норме. Но в некоторых консервах обнаружились значительные следы антибиотиков.

"По результатам испытаний в 5 торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов", - говорится в сообщении Роскачества. Эксперты поясняют, что обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4-5 микрограмма на килограмм. Однако в одном из образцов их концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм.

В частности, в продукте от "Батькин резерв" следовое количество лекарственных препаратов многократно превышало обычное. Тушенка от "Бурятмяспром", "Великолукский мясокомбинат", "Елинский", "Курганский стандарт", ОВА, "Рузком" и "Только мясо здесь" почти на 50% состоит из бульона – причем у некоторых производителей он коричневого или даже зеленого цвета..

В консервах шести торговых марок обнаружена ДНК свиньи, в трех – ДНК курицы, в одной – ДНК лошади. Ко всем образцам, кроме одного, возникли замечания по вкус,у цвету, запаху и консистенции. ГОСТУ не соответствовал ни один из представленных образцов, подчеркивают в Роскачестве.

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