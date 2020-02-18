Звезда "Дома-2" объяснила слухи о смене пола

Девушка не позволит себя унижать

Участница шоу "Дом-2" Ксения Шаповал прокомментировала слухи о том, что она родилась мужчиной и сделала операцию по смене пола.

"Да, у меня низкий голос, и он всегда был такой. Да, у меня странная внешность и совсем не миловидная. Но я не позволю себя так унижать и молчать не буду. Я живой человек, и мне больно", - написала Ксения Шаповал в Instagram.

Недавно в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Ксения родилась мальчиком и что до смены пола ее якобы звали Николаем. Кто-то даже разглядел у нее кадык и "мужские" скулы. Пытаясь придать этим слухам правдоподобность, сплетники опубликовали фотографии мужчины, похожего на Ксению. Будто бы так она выглядела до пластической операции.

Как объяснила Шаповал, недоброжелатели использовали снимки ее брата. В качестве ответа на нападки она показала фотографии с братом, сделанные в разные годы.

Друзья и поклонники поспешили успокоить Ксению Шаповал. "Нашла на что обращать внимание", - написал ведущий "Дома-2" Влад Кадони, который недавно объявил о том, что испытывает чувства к Ксении. По словам шоумена, они с ней пока только присматриваются друг к другу.

- Забей на всех, сидят дома несчастные злые бабы и пишут всякую фигню, - пишут Ксении Шаповал в комментариях.

- Какой транс?! Ты красавица необыкновенная.

- Какую чушь пишут! Внешность очень даже. Благородная и аристократичная внешность, миловидная и даже очень.

- Транс? Как по мне, так самая красивая девушка на проекте.

- Ксения, Вы классная! Это Вам завидуют!

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