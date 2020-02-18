В Госдуме оценили опыт Москвы в цифровизации данных детской вакцинации

Опыт предлагается распространить на другие регионы

Цифровизацию услуг здравоохранения, которая идет полным ходом в Москве, предлагается перенести на другие российские регионы. Столичные власти, в частности, ввели в электронных медицинских картах детей раздел "Вакцинация". Здесь содержится вся информация об уже сделанных и запланированных прививках. Такую практику необходимо распространить на всю Россию, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По словам парламентария, в прививочных паспортах должна быть собрана вся информация о том, привит ребенок или нет. Такие паспорта позволят видеть реальную картину с ходом иммунизации населения, вести статистику, проводить адресную работу с родителями.

В столице сейчас созданы все условия для успешной и своевременной вакцинации. Издан новый региональный календарь профилактических прививок, который гарантирует москвичам бесплатные профилактические прививки против 17 инфекционных заболеваний, напомнил глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Значительный прорыв ощущается во внедрении в Москве цифровых технологий в области организации вакцинации. Создан единый банк данных о детских прививках, формируется электронная карта профилактических прививок, запущена масштабная информационная кампания по вакцинопрофилактике управляемых инфекций среди населения", - подчеркнул депутат. Морозов заметил, что это наиболее эффективный метод формирования у населения доверительного отношения к вакцинации и борьбы с антипрививочными движениями.

14 января 2020 года пациентам на портале mos.ru открыли доступ к электронной медицинской карте. Это стало результатом работы нескольких столичных ведомств: Департамента здравоохранения, Комитета государственных услуг и Департамента информационных технологий. В частности, жители Москвы, имеющие доступ к электронным медицинским картам своих детей, теперь имеют возможность получать информацию о прививках в разделе "Вакцинация".

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