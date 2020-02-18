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Козловский улетел в США на роды Зуевой

11:45
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Это первый отпуск актера за долгое время

Актер Данила Козловский взял отпуск и улетел в США, где его возлюбленная Ольга Зуева планирует родить ребенка. Пополнение в звездной семье произойдет в ближайшие дни.
Козловский купил ребенку дом в Испании

Козловский сделал перерыв в работе над фильмом "Карамора", чтобы поддержать возлюбленную на родах. "Для Дани это первый отпуск за очень долгое время, - рассказал источник "СтарХита". - Оба находятся в счастливом ожидании и готовятся изо всех сил". 

По его словам, Козловский так устал от напряженного графика, что попросил друзей не говорить с ним о работе. 

В конце марта артист планирует прилететь в Москву. Декрет Зуевой продлится до лета, после чего она вернется к работе. Она сыграет в фильме "Карамора" и сериале "Официально красивые". Режиссером и главным актером в этих проектах выступает Козловский. 

Ранее сообщалось, что Козловский и Зуева пытались скрыть факт беременности даже от родственников.   

По данным СМИ, звезды начали встречаться в 2015 года. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву. Как пишут журналисты, ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Если верить слухам, Козловский и Зуева состоят в гражданском браке. 

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