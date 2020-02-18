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"Я счастлив": Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином"

11:25
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Футболист рассчитывает на место в основном составе

Дмитрий Тарасов счастлив, что ему удалось вернуться в большой футбол. Бывший полузащитник "Локомотива" признается, что поставил перед собой две цели: завоевать место в основном составе казанского "Рубина" и принести пользу новой команде.
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"Я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и некоторые неопределенности. Спасибо футбольному клубу "Рубин" за то, что поверили в меня и подарили мне этот шанс", — заявил футболист в интервью пресс-службе клуба.

Тарасов понимает, что стать игроком основы будет непросто. Футболист подчеркивает, что в "Рубине" собрались качественные и квалифицированные игроки, которых подбирает новый тренер клуба Леонид Слуцкий, передает "Татар-информ". Впрочем, 32-летний полузащитник и сам не прост: за свою карьеру он выигрывал чемпионат и Кубок России.

Ранее стало известно, что бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским "Рубином". Как сообщила пресс-служба клуба, трудовое соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона.

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