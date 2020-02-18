ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Загитова высказалась о завершении спортивной карьеры

11:59
  • вторник
  • 18 февраля 2020

О своих планах фигуристка рассказала японским документалистам

Вопрос о завершении карьеры для Алины Загитовой слишком сложный. Олимпийская чемпионка Пхенчхана размышляет на эту тему, а пока доводит до совершенства свою программу.
Загитова призналась Тутберидзе, что скучает

"Завершение карьеры? Сложный вопрос. Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии", - заявила Загитова в документальном фильме, снятом японскими кинематографистами.

В конце прошлого года фигуристка решила взять паузу в выступлениях, а пока участвует в швейцарском шоу. В то же время, сидеть без дела просто не позволяет совесть, признается спортсменка. По словам Загитовой, она с детства активно тренировалась – так что, если бы сейчас все резко бросила, ее не понял бы никто из многочисленных фанатов и болельщиков.

Фигуристка продолжает разучивать новые элементы, прежде всего четверные прыжки. Алина понимает, что без них сложно соперничать с более молодыми соперницами. Спортсменка все же намерена в следующем сезоне выйти на новый уровень, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее Загитова призналась, что в будущем видит себя тренером. Спортсменка уже готовится поступать в Российский государственный университет физической культуры, напоминает Teleprogramma.pro.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Фигуристка Алина Загитова
Фигуристка Алина Загитова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.