Загитова высказалась о завершении спортивной карьеры

О своих планах фигуристка рассказала японским документалистам

Вопрос о завершении карьеры для Алины Загитовой слишком сложный. Олимпийская чемпионка Пхенчхана размышляет на эту тему, а пока доводит до совершенства свою программу.

"Завершение карьеры? Сложный вопрос. Я еще пока для себя не решила. Но абсолютно точно могу сказать, что я хочу довести свою программу до совершенной версии", - заявила Загитова в документальном фильме, снятом японскими кинематографистами.

В конце прошлого года фигуристка решила взять паузу в выступлениях, а пока участвует в швейцарском шоу. В то же время, сидеть без дела просто не позволяет совесть, признается спортсменка. По словам Загитовой, она с детства активно тренировалась – так что, если бы сейчас все резко бросила, ее не понял бы никто из многочисленных фанатов и болельщиков.

Фигуристка продолжает разучивать новые элементы, прежде всего четверные прыжки. Алина понимает, что без них сложно соперничать с более молодыми соперницами. Спортсменка все же намерена в следующем сезоне выйти на новый уровень, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее Загитова призналась, что в будущем видит себя тренером. Спортсменка уже готовится поступать в Российский государственный университет физической культуры, напоминает Teleprogramma.pro.

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