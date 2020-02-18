Звезда Disney умерла от рака в возрасте 15 лет

Она боролась с болезнью четыре года

Угандийская актриса Никита Перл Валигва умерла в возрасте 15 лет от рака мозга.

"Наши сердца разбиты. Нам будет ее не хватать", - говорится в Twitter угандийской школы, где училась Никита.

Как пишет BBC, у актрисы обнаружили рак в 2016 году. Режиссер Мира Наир помогла собрать ей деньги на лечение в Индии, так как в Уганде не оказалось необходимого медицинского оборудования. В 2017 году болезнь отступила, поэтому юная актриса вернулась в школу. Однако в прошлом году состояние школьницы ухудшилось.

Никита Перл Валигва сыграла в фильме Миры Наир "Королева Катве". Картина студии Disney рассказывает о Фионе Мутези - шахматистке, которая родилась в Катве, одной из трущоб Кампалы. Она стала самой титулованной шахматисткой в Уганде. Валигва сыграла шахматистку Глорию Нансубуга, которая дружит с Мутези.

"Мне невыносимо слышать о смерти актрисы, которая играла меня в фильме. Я любила ее всем сердцем", - призналась Нансубуга. По словам спортсменки, Никита просила ее о мастер-классе, однако девочка все время находилась на лечении, поэтому Глория так и не смогла сыграть с ней в шахматы.

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