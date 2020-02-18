В Крыму завершается строительство трассы "Таврида"

Ежедневно там смогут проезжать десятки тысяч автомобилей

Соединяя Керчь и Севастополь. В Крыму завершается масштабное строительство трассы "Таврида". Это крупнейший проект в истории полуострова. Протяженность дороги - 250 километров.

До 40 тысяч машин в сутки - проектная пропускная способность трассы. Требования к дорожному покрытию – соответствующие. Повышенное содержание щебня в смеси создаёт более плотную структуру асфальтобетона. Финишный слой в пять сантиметров положат уже через месяц, передает "ТВ Центр".

Седьмой этап от границ Крыма до президентской дороги в Севастополе - это по сути 13 километров построенной с нуля дороги. Здесь трасса проходит через целину. Строителям пришлось выравнивать рельеф. 8 естественных насыпей и углублений теперь - ровная дорога.

Трасса "Таврида" - самый масштабный дорожный проект в истории полуострова. От Керчи до Севастополя - 250 километров, 18 транспортных развязок и столько же мостов, а ещё более сотни других искусственных сооружений, в том числе путепроводы для сельскохозяйственной техники. Самые сложные участки - обход Симферополя и трасса в Бахчисарайском районе. Активная стройка сейчас ведётся на всех семи этапах "Тавриды".

Общая готовность трассы сейчас 85%. Но все работы обещают завершить уже осенью. И перед Новым годом ввести дорогу в эксплуатацию. Сейчас на этом участке, например, не хватает отбойников, не доделано освещение, нет разметки, но уже в сентябре здесь смогут проехать не только журналисты.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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