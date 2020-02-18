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Канада депортирует бывшего нациста, причастного к убийству 214 детей

14:59
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Сам Оберлендер отрицает свою вину

Канада начала процесс депортации одного из десяти наиболее разыскиваемых нацистских преступников. 96-летний Гельмут Оберлендер уже лишён гражданства, теперь же материалы его уголовных дел запросил Следственный комитет России, пишут "Известия".
Опубликованы документы о зверствах фашистов в рижском концлагере

Во время войны Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС на Кубани. В 42-м году именно это подразделение вывезло из Ейска 214 сирот-детдомовцев. Часть детей закопали живьём, других отравили выхлопными газами.

Сам Оберлендер неоднократно утверждал, что не причастен к гибели людей. Его адвокаты уже заявили, что в случае официального обвинения со стороны России намерены всячески препятствовать экстрадиции.

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