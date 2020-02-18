Строительство крупных спортивных объектов в "Лужниках" завершится в 2020-2021 годах

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник посетил ряд строящихся объектов

Ледовый дворец, теннисный клуб и огромный спортзал - всё это появится в "Лужниках" совсем скоро. Основные работы там завершат в 2020-2021-м годах. Здания современные, оборудование новейшее, но главное - тысячи квадратных метров для спорта. Усилия строителей и дизайнеров во вторник оценил Сергей Собянин.

"Лужники" меняются на глазах. Центры художественной гимнастики и водных видов спорта уже стали точками притяжения спортсменов и любителей. И активная реконструкция продолжается. Универсальный спортивный зал "Дружба" внешне не изменится. По наполнению станет совсем другим. Проектирование, капремонт. Адаптация постройки под современные стандарты далась непросто, передает "ТВ Центр".

"Дружба" сохранит свое историческое назначение. Здесь по-прежнему будут проходить волейбольные и баскетбольные матчи и соревнования по восточным единоборствам. Наблюдать за происходящим смогут более трех тысяч зрителей. Под тренировки отвели три зала.

"Дружба", по сути дела, заново собирается из новых конструкций, поскольку старые утратили свою стойкость и были аварийными. Один из крупнейших центров тенниса. Начинаем в этом году строительство двух крупнейших международных центров - центр бокса и самбо - так что работы здесь хватает", - отметил Собянин.

Теннисный клуб пока на этапе котлована и фундамента. Всепогодный, с защитой от дождя и солнца. Из почти трех десятков кортов половина - крытые. А ещё банный комплекс, детский и оздоровительный центры.

"Кристалл" скоро заиграет всеми гранями. Благодаря панорамному остеклению он кажется просто огромным. В ледовом дворце давно просились погонять шайбу, но ветхое здание было в аварийном состоянии - не до игр. Ремонт ледового дворца обошёлся бы вдвое дороже. Потому старый "Кристалл" снесли и на этом же месте возвели современный.

Одним хоккеем дело не ограничилось. Фитнес-клуб с бассейном, тренажер для отработки бросков, офисные помещения. Одним словом, многофункциональный центр. С хоккейным уклоном.

Профессиональные спортсмены, любительские команды и даже детские школы. На двух ледовых аренах тесно не будет. Ведь благодаря трансформируемым бортам (они скоро здесь появятся), размеры хоккейных коробок могут меняться и отвечать стандартам не только КХЛ, но и даже НХЛ.

В разгаре чистовая отделка и монтаж оборудования. Так что ждать открытия осталось недолго. К будущей осени строители обещали уложиться.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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