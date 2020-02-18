В Люберцах запускают установку генерации электричества из свалочного газа

Как заставить газ со свалки приносить пользу?

В Люберцах готова к запуску первая в столичном регионе установка, которая будет перерабатывать свалочный газ в электроэнергию. Такое оборудование со временем появится и на других мусорных полигонах Подмосковья.

Груженые машины прибывают в Торбеево ежеминутно. И первым делом направляются к сортировочной станции. На захоронение здесь идет только то, что нельзя повторно переработать. Так называемый "свалочный" газ, который неизбежно образуется внутри огромного полигона, откачивают из десятков скважин, передает "ТВ Центр".

Весь газ, собранный на полигоне, поступает на осушку на очистку на угольных фильтрах. После этого на факел. Очистка и дальнейшее сжигание "свалочного" газа избавляют атмосферу от опасных выбросов. Но здесь пошли дальше и решили получать из них "зеленую" электроэнергию.

Данная станция – уникальный объект. Это вторая станция дегазации и генерации "свалочного" газа в электроэнергию в России. В Подмосковье это первая такая станция.

Пока все датчики показывают нули. Но оборудование уже прошло пуско-наладку и тестовые запуски. Осталось только подключиться к общей электрической сети Подмосковья. Мощность станции 2 Мегаватта. Она сможет обеспечить энергией поселок в несколько сотен домов. Здесь всё автоматизировано: и переработка газа, и мониторинг воздуха возле полигона на вредные примеси.

Станция мониторинга атмосферного воздуха производит замеры каждые пять минут по 11 показателям. Ежедневно данные уходят в подмосковное министерство ЖКХ. Кроме того, свой мониторинг ведет Роспотребнадзор. Впрочем, станция в Торбеево – лишь один из многих шагов по очистке Подмосковья от мусора.

Общая площадь мусорных полигонов в Подмосковье – 700 Га. Для понимания: это больше тысячи футбольных полей или половина территории Люберец. За последние годы закрыли 28 из 39 полигонов. Оставшиеся 11 свалок модернизируют в современные комплексы по переработке отходов в следующем году.

Проект в Торбеево – пилотный. Получать электроэнергию из свалочного газа планируют в Цареве, Кучине, Ядрове, Непейно, Кулаковском, Съянове и Тимохове. А эта электростанция заработает на полную мощность уже весной.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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