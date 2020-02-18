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В Москве модернизируют снегоплавильные пункты

15:29
  • вторник
  • 18 февраля 2020

В чем отличие новой техники от старой?

В Москве идёт модернизация снегоплавильных пунктов. Новое оборудование уже  используют в Северном Бутове. Местный плавильный пункт обслуживает сразу несколько округов и несёт самую большую нагрузку в период сильных снегопадов, передает "ТВ Центр".

Установки старого типа растапливают снег при температуре 15 градусов. На один грузовик при этом тратится 15 минут. Новая техника работает гораздо быстрее  и эффективнее. Может поднять  температуру воды в плавильных камерах почти до 100 градусов. И растопить машину снега за 4 минуты.

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Снегоплавильный пункт
Снегоплавильный пункт
Работник снегоплавильного пункта
Работник снегоплавильного пункта
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