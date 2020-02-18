Где отметить Масленицу в Москве

Завершается подготовка к фестивалю "Московская Масленица"

Праздновать Масленицу в Москве начнут, не дожидаясь календарной весны. Уже в эту пятницу в городе откроют 29 фестивальных площадок, где жителей и гостей столицы будут развлекать и кормить вкусными блинами. Подготовка к фестивалю - в разгаре.

Подготовка к фестивалю "Московская Масленица" в самом разгаре - собирают декорации, монтируют украшения. На этот раз по всему городу - от центра до Троицка или Зеленограда - будут работать 29 фестивальных площадок. А на три последних дня к ним присоединятся еще и столичные парки. Впервые площадки посвящены определенным ремёслам. И можно будет понаблюдать за работой мастеров, посетить лекции и что-то сделать самому, передает "ТВ Центр".

На бульваре Дмитрия Донского откроется булочная-кондитерская конца 19 века. На Городецкой улице станут изучать ювелирное мастерство, на Профсоюзной - плотницкое. В Зеленограде появится ямская станция. А на площади Революции можно будет попробовать сыграть на гуслях и других старинных музыкальных инструментах или сделать маску для масленичных гуляний.

И, конечно же, на всех без исключения площадях уже с этой пятницы будут витать головокружительные ароматы. Главное фестивальное блюдо - блины - обещают печь по самым неожиданным рецептам - старинным, современным - и из самых разных стран.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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