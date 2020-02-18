Минск оценил попытку Киева стравить Россию и Белоруссию

Украина – хороший пример для "горячих голов"

Украине нечего терять в отношениях с Россией. Потому и заявлять ее официальные лица могут все, что угодно. И все же некоторые высказывания, по меньшей мере, необдуманные, отметил председатель комиссии по национальным отношениям палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько.

Белорусский политик прокомментировал недавнее заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко. Тот утверждал, что Россия и Белоруссия в скором времени начнут воевать друг с другом.

"Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица", — сказал белорусский парламентарий. По словам Давыдько, война Белоруссии с Россией немыслима и невозможна.

Парламентарий подчеркнул, что народы двух стран — братские, "за это надо держаться". "Тем более перед глазами - пример Украины. Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне", — заявил белорусский политик.

Давыдько заметил, что украинским политикам подобные заявления даются легко – так как Украине нечего терять в отношениях с Москвой. А вот в отношениях Москвы и Минска мелкие экономические конфликты никогда не перерастут в конфликты политические, приводит слова парламентария РИА Новости.

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