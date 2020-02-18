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Минск оценил попытку Киева стравить Россию и Белоруссию

12:41
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Украина – хороший пример для "горячих голов"

Украине нечего терять в отношениях с Россией. Потому и заявлять ее официальные лица могут все, что угодно. И все же некоторые высказывания, по меньшей мере, необдуманные, отметил председатель комиссии по национальным отношениям палаты представителей Белоруссии Геннадий Давыдько.
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Белорусский политик прокомментировал  недавнее заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко. Тот утверждал, что Россия и Белоруссия в скором времени начнут воевать друг с другом.

"Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица", — сказал белорусский парламентарий. По словам Давыдько, война Белоруссии с Россией немыслима и невозможна.

Парламентарий подчеркнул, что народы двух стран — братские, "за это надо держаться". "Тем более перед глазами - пример Украины. Вот именно потому, что у нас есть пример Украины и у нас немножко другой характер, вообще ментальность другая белорусов, и отношения с Россией абсолютно другие, на гораздо более высоком уровне", — заявил белорусский политик.

Давыдько заметил, что украинским политикам подобные заявления даются легко – так как Украине нечего терять в отношениях с Москвой. А вот в отношениях Москвы и Минска мелкие экономические конфликты никогда не перерастут в конфликты политические, приводит слова парламентария РИА Новости.

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