В Сеть слили фото полностью обнаженной Нелли Ермолаевой

Она заметно постройнела

Бывшая участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева выложила в Instagram откровенный снимок. Красавица позирует обнаженной, присев на пианино. Свою наготу она прикрыла только черной рубашкой.

Недавно Ермолаева позировала для фотографа, которая любит работать с обнаженной натурой. "Она увидела меня такой... Вытащила из меня другую женщину..." - написала экс-участница "Дома-2" несколько дней назад, опубликовав видео с фотосессии.

Многие друзья и поклонники Ермолаевой пришли в восторг от ее красоты. Длинные ноги, изящные изгибы стройного тела, чувственное выражение лица - все это пришлось по душе ценителям прекрасного. Некоторые заметили, что после развода Нелли стала внимательнее следить за фигурой. Она похудела и стала еще пленительнее, чем прежде.

Впрочем, некоторые интернет-пользователи посчитали черно-белое фото Ермолаевой слишком смелым. Блюстителям нравственности не понравилось, что подобные снимки на странице Нелли соседствуют с фотографиями ее сына Мирона.

- Кирилл смотри, что потерял! - пишут в Сети, обращаясь к Кириллу Андрееву, бывшему возлюбленному Ермолаевой.

- Нелли, за хлебушком в таком виде нельзя.

- Очень красиво и совсем не пошло!

- Вау! Круто!

- Красавица, просто секси.

Напомним, в декабре Нелли Ермолаевой объявила о расставании с Кириллом Андреевым. Они встретились на шоу "Дом-2", восемь лет прожили в браке и родили сына. По словам Нелли, они с Кириллом разошлись друзьями. Она не мешает экс-супругу общаться с ребенком.

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