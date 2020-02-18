Новые данные сразу вызвали немало вопросов к тщательности и добросовестности расследования

Ни одного зенитно-ракетного комплекса "Бук" в районе крушения малайзийского "Боинга". Независимые журналисты обнародовали документы военной разведки Нидерландов по делу о лайнере, сбитом на Украине в 2014-м году.

Чем больше подробностей открывается о сбитом над Донбассом "Боинге", тем больше к следствию вопросов. Голландский журналист Макс Ван дер Верфф задается ключевым из них, а была ли катастрофа расследована должным образом? Анализирует четыре документа, которые попали к нему от источников в Совместной следственной группе. Согласно первому, Служба военной разведки Нидерландов проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17. В тексте говорится об 11 ближайших точках, где в тот момент находились ЗРК. Три - российские. Они стояли на территории нашей страны и до самолета достать не могли. Восемь украинских якобы располагались на военных базах и тоже не захватывали "Боинг" в зону поражения. Но автор задается очевидным вопросом - можно ли утверждать, что Киев ни разу во время операции в Донбассе не перемещал свои мобильные средства ПВО: "Насколько это вероятно, учитывая тот факт, что 12 июля 2014 года силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность?"

Нидерландская разведка называет такую возможность маловероятной. Но можно ли утверждать, что всё было проверено досконально. Опубликованные документы в очередной раз подтверждают спешку следствия и стремление подогнать результаты. Игнорируются показания свидетелей, которые видели в небе над Донбассом украинские истребители незадолго до катастрофы. А метаданные тех самых снимков, на которых якобы фигурирует российский "Бук", переброшенный через границу, были отредактированы. В статье представлен документ, где сообщается, что дата изменения файла предшествовала дате его создания.

Малайзийский "Боинг" потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек - погибли все. В Киеве пытаются обвинить во всем ополченцев. Однако в российском концерне "Алмаз-Антей" проводили свой эксперимент, который подтверждает, что "Бук", стрелявший по самолету, находился на территории, подконтрольной Украине. Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия и последние данные эти выводы подтверждают.

"Вы знаете что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьёзном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако в международной следственной группе уже называют имена якобы причастных к крушению. В списке четыре человека. И даже назначена дата суда в Нидерландах - на 9 марта.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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