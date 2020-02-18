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В Кремле оценили расследование голландского журналиста по МН17

14:55
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Новые данные сразу вызвали немало вопросов к тщательности и добросовестности расследования

Ни одного зенитно-ракетного комплекса "Бук" в районе крушения малайзийского "Боинга". Независимые журналисты обнародовали документы военной разведки Нидерландов по делу о лайнере, сбитом на Украине в 2014-м году.
Премьер Малайзии отказался считать Россию виновной в трагедии MH17

Чем больше подробностей открывается о сбитом над Донбассом "Боинге", тем больше к следствию вопросов. Голландский журналист Макс Ван дер Верфф задается ключевым из них, а была ли катастрофа расследована должным образом? Анализирует четыре документа, которые попали к нему от источников в Совместной следственной группе. Согласно первому, Служба военной разведки Нидерландов проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17. В тексте говорится об 11 ближайших точках, где в тот момент находились ЗРК. Три - российские. Они стояли на территории нашей страны и до самолета достать не могли. Восемь украинских якобы располагались на военных базах и тоже не захватывали "Боинг" в зону поражения. Но автор задается очевидным вопросом - можно ли утверждать, что Киев ни разу во время операции в Донбассе не перемещал свои мобильные средства ПВО: "Насколько это вероятно, учитывая тот факт, что 12 июля 2014 года силы ПВО Украины были приведены в полную боевую готовность?"

Нидерландская разведка называет такую возможность маловероятной. Но можно ли утверждать, что всё было проверено досконально. Опубликованные документы в очередной раз подтверждают спешку следствия и стремление подогнать результаты. Игнорируются показания свидетелей, которые видели в небе над Донбассом украинские истребители незадолго до катастрофы. А метаданные тех самых снимков, на которых якобы фигурирует российский "Бук", переброшенный через границу, были отредактированы. В статье представлен документ, где сообщается, что дата изменения файла предшествовала дате его создания.

Малайзийский "Боинг" потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек - погибли все. В Киеве пытаются обвинить во всем ополченцев. Однако в российском концерне "Алмаз-Антей" проводили свой эксперимент, который подтверждает, что "Бук", стрелявший по самолету, находился на территории, подконтрольной Украине. Москва неоднократно заявляла о предвзятости следствия и последние данные эти выводы подтверждают.

"Вы знаете что России, к сожалению, было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и таким не основанным на серьёзном подходе поспешным заключениям. А вот эта информация лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако в международной следственной группе уже называют имена якобы причастных к крушению. В списке четыре человека. И даже назначена дата суда в Нидерландах - на 9 марта.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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Место крушения малайзийского Boeing 777 на Украине
Место крушения малайзийского Boeing 777 на Украине
Место крушения малайзийского Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Украине
Место крушения малайзийского Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Украине
ЗРК "Бук"
ЗРК "Бук"
Наблюдатели ОБСЕ на месте крушения малайзийского Boeing 777 на Украине
Наблюдатели ОБСЕ на месте крушения малайзийского Boeing 777 на Украине
Восстановленный фюзеляж малайзийского Boeing 777 Советом по нацбезопасности Нидерландов
Восстановленный фюзеляж малайзийского Boeing 777 Советом по нацбезопасности Нидерландов
Обломки лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Обломки лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Изучение места крушения малайзийского самолета Boeing 777 советом по нацбезопасности Нидерландов
Изучение места крушения малайзийского самолета Boeing 777 советом по нацбезопасности Нидерландов
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