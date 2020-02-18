Зеленский экстренно созвал силовиков из-за обстрелов в Донбассе

В ЛНР тем временем заявляют о нападении ВСУ

Владимир Зеленский срочно созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Поводом стало обострение ситуации в Донбассе. Украинский президент уже поспешил обвинить руководство непризнанных республик в провокации, направленной на срыв мирного процесса..

"Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться, хоть и небольшими, но неустанными шагами", — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, утром 18 февраля началась атака позиций ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов. Он отметил, что солдаты ВСУ "дали достойный отпор" нападавшим. Тем не менее, среди украинских военных есть потери.

Другая информация поступает из непризнанной Луганской народной республики. Там заявляют, что ВСУ с утра начали массированные обстрелы мирных поселений.

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