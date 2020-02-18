Опубликованы кадры с места стрельбы в клинике Бангкока

По данным полиции, есть жертвы

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в центре Бангкока. Полиция работает на четвертом этаже здания, где размещается торговый центр и кинотеатр Century Plaza. Там же находится "Айкон клиник", где и произошла трагедия.

Следователи о деталях происшествия не распространяются, отмечает местная газета "Тхаи Рат". Известно лишь, что выстрелы раздались около 11 часов утра по московскому времени – в столице Таиланда тогда было примерно 15.15. По последним данным, еще один человек получил ранения.

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