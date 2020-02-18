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Дублершу Николь Кидман и Кэмерон Диаз застрелили вместе с мужем

13:50
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Стрелок утверждает, что оборонялся

Тела актрисы и каскадера Шерил Сандерс и ее мужа Ричарда Рида обнаружила полиция в округе Грин  американского штата Огайо. На месте преступления прибывший наряд застал и бывшего мужа Сандерс, который заявил, что все случившееся было самообороной.
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По словам экс-супруга Линдси Данкана, Шерил с Ричардом устроили засаду ему и его жене Молли. "Они ничего не сказали и начали угрожать нам", — заявили подозреваемые. Как стало известно, Шерил Сандерс планировала встретиться с бывшим супругом, чтобы решить вопрос об оплате учебы их дочерей в колледже.

Как напоминает британская The Independent, Шерил Сандерс была каскадером у Николь Кидман, Сандры Буллок и Камерон Диаз. Актриса снималась в фильмах "Назад в будущее 2" (1989 год) и "Крепкий орешек 2" (1990 год).

Следствие разыскивает записи с камер наблюдения, чтобы получить достоверную информацию о происшедшем. Пока же Линдси Данкан и его жена обвиняются в "убийстве в целях самообороны".

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