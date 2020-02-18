Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Депутаты одобрили документ в третьем чтении

Во вторник Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, согласно которому все школьники младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, передает "Газета.Ru".

Напомним, данную инициативу высказал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Согласно документу, наличие горячих блюд будет обязательно не только в общеобразовательных учреждениях, но и в оздоровительных лагерях.

Ответственность за это возложена на принимающие организации. Реализация законопроекта будет проходить поэтапно с 1 сентября, а регионам могут быть направлены средства из федерального бюджета.

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