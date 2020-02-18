ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

14:50
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Депутаты одобрили документ в третьем чтении

Во вторник Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла законопроект, согласно которому все школьники младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, передает "Газета.Ru".

Напомним, данную инициативу высказал Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. Согласно документу, наличие горячих блюд будет обязательно не только в общеобразовательных учреждениях, но и в оздоровительных лагерях.

Ответственность за это возложена на принимающие организации. Реализация законопроекта будет проходить поэтапно с 1 сентября, а регионам могут быть направлены средства из федерального бюджета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Комбинат школьного питания
Комбинат школьного питания
Комбинат школьного питания
Комбинат школьного питания
Школьная столовая
Школьная столовая
Школьное питание
Школьное питание
Школьная столовая
Школьная столовая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.