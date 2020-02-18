Шепелев и Тулупова показали нежность на людях

Они отправились в путешествие
Дизайнер интерьеров Екатерина Тулупова выложила в Instagram фотографию с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Возлюбленные отдыхают в Италии.
Во время прогулок по Милану Тулупова не расстается с фотоаппаратом. Она снимает пейзажи, животных и, конечно же, своего любимого человека. На одном из снимков Екатерина и Дмитрий отражаются в витрине магазина. Шепелев изображает руками сердечко, что выглядит весьма мило и нежно.
Шоумен написал в соцсети, что в Италию они приехали буквально на считанные часы. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы Шепелев полюбил этот город всей душей. Он и раньше бывал в столице моды, но только сейчас - в компании возлюбленной - постиг его очарование.
"Заявлять "хочу жить вот здесь" - это, конечно, совершенно безответственно. Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале и мужчины вокруг знающие толк в галстуках и пальто", - поделился он.
- Счастья ему, он его заслужил! - пишут в Сети про Шепелева.
- Классная пара!
- Будьте счастливы.
- Удачи вам!
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев больше не скрывают свои отношения. Они появляются вместе на публике, обмениваются "лайками" в соцсети, Екатерина публично называет Дмитрия любимым человеком. Однако шоумен, не желая выставлять на всеобщее обозрение личную жизнь, не выкладывает совместные снимки с Екатериной. Если что и попадает в Сеть, то благодаря Тулуповой. Недавно, например, она опубликовала снимок, сделанный в ресторане на их встрече с любителями чтения.
Напомним, в ноябре прошлого года Шепелев впервые подтвердил информацию о том, что он уже несколько лет встречается с Тулуповой. Раньше шоумен жил с певицей Жанной Фриске, которая родила от него сына. Фриске умерла от рака в 2015 году.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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