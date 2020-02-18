Ясновидящую из "Битвы экстрасенсов" обманули на 7 миллионов

Ей пришлось писать заявление в полицию

Сверхъестественные способности не помогли участнице пятого сезона "Битвы экстрасенсов". Анна Богата стала жертвой мошенника, ей пришлось обращаться в полицию.

Анна договорилась о покупке недостроенного таунхауса в Подмосковье. 17 февраля она встретилась с продавцом в кафе на Ленинском проспекте. Анна передала злоумышленнику 50 тысяч долларов. Остальную сумму, по соглашению, она должна была выплатить за 17 месяцев.

Дом достраивать никто не собирается, да и деньги возвращать не торопятся. В заявлении, которое Анна Богата подала в полицию, говорится, что в общей сложности ясновидящая отдала аферисту почти 7 миллионов рублей, передает РЕН ТВ.

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