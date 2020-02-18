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В королевской семье объявили о новом разводе

15:09
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Супруги пришли к обоюдному согласию

Дэвид Армстронг-Джонс, который приходится племянником Елизавете II, разводится с женой после 26 лет совместной жизни. 
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"Граф и графиня Сноудон пришли к обоюдному мнению относительно того, что их брак исчерпал себя и что они должны расстаться. Они просят журналистов уважать частную жизнь их семьи", - цитирует BBC представителя супругов. 

Дэвид Армстронг-Джонс и Серена Алейна Стэнхоуп поженились в 1993 году. В 1999 году у них родился сын, в 2002 году - дочь. 

Отметим, что Дэвид - сын принцессы Маргарет, сестры Елизаветы II. Маргарет скончалась в 2002 году. Армстронг-Джонс занимает 21-е место в порядке наследования британского трона. В 1985 году он основал компанию, которая делает мебель на заказ. Племянник королевы выпустил несколько книг по дизайну интерьеров. 

Неделю назад стало известно, что Питер Филлипс, старший внук королевы Елизаветы II, разводится с женой после 12 лет брака. Супруги официально подтвердили эту информацию. 

По слухам, Елизавета II болезненно воспринимает новости о разводах среди родственников. Как говорят сплетники, "королевская семья разваливается", и это не может не тревожить монарха. 

Череда неприятных событий в королевской семье началась с отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду. Напомним, в январе они отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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