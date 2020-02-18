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Оззи Осборн отменил прощальный тур из-за болезни

14:45
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Рок-музыкант отправляется на лечение в Швейцарию

Оззи Осборн отменил концерты в США из-за болезни. Выступления были запланированы в рамках прощального турне музыканта под названием No More Tours II. Однако поклонникам придется подождать, пока экс-фронтмен Black Sabbath поправит здоровье.
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Дело в том, что Оззи уже не в первый раз огорчает фанатов переносом концертов, отмечает Variety. Рок-идол благодарит своих поклонников за терпение и обещает, что после курса лечения, который он пройдет в Швейцарии, турне обязательно состоится.

У музыканта готов к выходу новый альбом, Ordinary Man. Релиз намечен на 21 февраля. Сам же Оззи продолжает борьбу с болезнью Паркинсона. К ней добавились последствия от перенесенной пневмонии и травмы от неоднократных падений дома.

Как сообщается, лечение продлится от полутора до двух месяцев. Американская часть турне должна была стартовать в мае. Осборн запланировал 17 выступлений в различных городах США.

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