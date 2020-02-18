Мужчина распорол живот при попытке украсть элитный коньяк из магазина

Напиток стоимостью 66 тысяч рублей не достался никому
В Москве задержали мужчину, который попытался украсть из магазина бутылку элитного коньяка Louis Royer Eloge Grande Champagne за 66 тысяч рублей.
Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице. В магазин вошли двое неизвестных, выбрали бутылку и направились к выходу, минуя кассу. Затем они вышли из торговой точки и разбежались в разные стороны.
При попытке скрыться один из мужчин поскользнулся и упал на тротуар. Находящаяся за пазухой бутылка разбилась и поранила грабителю живот, пишет газета "Известия".
"В момент прибытия сотрудников правонарушитель находился в карете скорой помощи с наложенной на животе повязкой", - рассказал собеседник агентства "Москва".
Элитный коньяк в результате так никто и не попробовал. Мужчина свою причастность к грабежу отрицает. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"