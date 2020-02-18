Мужчина распорол живот при попытке украсть элитный коньяк из магазина

Напиток стоимостью 66 тысяч рублей не достался никому

В Москве задержали мужчину, который попытался украсть из магазина бутылку элитного коньяка Louis Royer Eloge Grande Champagne за 66 тысяч рублей.

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице. В магазин вошли двое неизвестных, выбрали бутылку и направились к выходу, минуя кассу. Затем они вышли из торговой точки и разбежались в разные стороны.

При попытке скрыться один из мужчин поскользнулся и упал на тротуар. Находящаяся за пазухой бутылка разбилась и поранила грабителю живот, пишет газета "Известия".

"В момент прибытия сотрудников правонарушитель находился в карете скорой помощи с наложенной на животе повязкой", - рассказал собеседник агентства "Москва".

Элитный коньяк в результате так никто и не попробовал. Мужчина свою причастность к грабежу отрицает. Возбуждено уголовное дело.

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