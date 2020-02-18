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Мужчина распорол живот при попытке украсть элитный коньяк из магазина

15:05
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Напиток стоимостью 66 тысяч рублей не достался никому

В Москве задержали мужчину, который попытался украсть из магазина бутылку элитного коньяка Louis Royer Eloge Grande Champagne за 66 тысяч рублей.
Выпивший залпом две бутылки вина мужчина не смог скрыться от полицейских

Инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице. В магазин вошли двое неизвестных, выбрали бутылку и направились к выходу, минуя кассу. Затем они вышли из торговой точки и разбежались в разные стороны.

При попытке скрыться один из мужчин поскользнулся и упал на тротуар. Находящаяся за пазухой бутылка разбилась и поранила грабителю живот, пишет газета "Известия".

"В момент прибытия сотрудников правонарушитель находился в карете скорой помощи с наложенной на животе повязкой", - рассказал собеседник агентства "Москва".

Элитный коньяк в результате так никто и не попробовал. Мужчина свою причастность к грабежу отрицает. Возбуждено уголовное дело.

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