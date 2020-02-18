Названы самые востребованные профессии на ближайшие 10 лет

Сейчас эти кадры в дефиците

Россия сегодня испытывает дефицит в определенных кадрах, представителям этих профессий предлагают не только высокую зарплату, но и прочие привлекательные условия. В ближайшее десятилетие это будет касаться, в основном, специальностей в сфере технологий.

"Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, по кибербезопасности, по альтернативной энергетике", — рассказал в эфире радиостанции "Говорит "Москва" руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.

Эксперт отметил, что новые цифровые профессии можно освоить на онлайн и офлайн-курсах, спецпрограммах при корпоративных университетах. Кроме того, можно пройти практику в технологических компаниях.

По словам специалиста, востребованы также профессии нейропсихологов, программистов-разработчиков, инженеров-проектировщиков, инженеров 3D-печати, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности. Поскольку эти кадры в дефиците, работодатели готовы предлагать им привлекательные условия найма и высокие зарплаты.

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