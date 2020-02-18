Арестован напавший на храм в Москве

Ефим Ефимов проведет в СИЗО два месяца

Суд арестовал обвиняемого в нападении на прихожан храма в Москве. 26-летний Ефим Ефимов, приехавший в столицу из Липецка, заключен под стражу до 16 апреля.

В отношении мужчины 1993 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" и "Побои", передает ТАСС.

В воскресенье злоумышленник вошел в алтарь храма святителя Николая Чудотворца на Бакунинской улице и ударил ножом двух мужчин. Посетители церкви помешали нападавшему скрыться. Полиция изъяла у мужчины нож, перчатки и сверток с марихуаной.

Накануне на допросе Ефимов рассказал о своем поступке: "Не с той ноги встал. Я проснулся, мне как-то не особо... радостности не было. Не выбирал храм, а вошел в тот, рядом с которым находился".

Видео: напавший на храм в Москве объяснил свой поступок

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