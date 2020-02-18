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В Историческом музее покажут фаянс эпохи Французской революции

15:36
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Там открылась выставка

"Свобода, равенство, братство" - так называется новая выставка в Историческом музее. Революционный фаянс впервые представлен как особое искусство.

Тарелки, блюда, кувшины с патриотическими эмблемами и лозунгами Франции конца XVIII века из частной российской коллекции и собственного собрания музея. Рисунки незатейливы, но зато легко можно понять, что волновало тогда французов и вело их на баррикады.

Также в экспозиции представлены народные картинки революционной Франции - в соседстве с изящными гравюрами профессиональных художников. А ещё  уникальные автографы Людовика XVI и Марии Антуанетты, Мирабо и Робеспьера. И даже ружья, с которыми солдаты брали Бастилию.

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Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
Экспонаты выставки "Свобода. Равенство. Братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века"
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