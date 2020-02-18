В Историческом музее покажут фаянс эпохи Французской революции

Там открылась выставка

"Свобода, равенство, братство" - так называется новая выставка в Историческом музее. Революционный фаянс впервые представлен как особое искусство.

Тарелки, блюда, кувшины с патриотическими эмблемами и лозунгами Франции конца XVIII века из частной российской коллекции и собственного собрания музея. Рисунки незатейливы, но зато легко можно понять, что волновало тогда французов и вело их на баррикады.

Также в экспозиции представлены народные картинки революционной Франции - в соседстве с изящными гравюрами профессиональных художников. А ещё уникальные автографы Людовика XVI и Марии Антуанетты, Мирабо и Робеспьера. И даже ружья, с которыми солдаты брали Бастилию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"