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Димаш Кудайберген открестился от "Евровидения"

15:27
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Певец не будет представлять на конкурсе Россию

Певец Димаш Кудайберген заявил, что не хочет участвовать в "Евровидении-2020", как и в любых других конкурсах. 
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Артист признался, что не видит для себя необходимость в подобных состязаниях, пишет "Газета.Ru".

"И я бы с радостью поехал от России, но я гражданин Казахстана, я считаю, что я должен выступать за свою страну", - цитирует Кудайбергена РИА Новости. Певец подчеркнул, что Казахстан не является участником "Евровидения".

В 2020 году "Евровидение" пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Россия пока не определилась со своим представителем. В шорт-лист исполнителей, которые могут представить нашу страну на конкурсе попали певица ZIVERT, Димаш Кудайберген, Полина Гагарина, Александр Панайотов и группа Little Big.

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