Госдума изменила наказание за использование нацистской символики

Ответственности можно будет избежать, если речь не идет о пропаганде

В России изменили статью закона, согласно которой людей наказывали за использование нацистской символики.

Депутаты Госдумы во вторник окончательно одобрили новую версию статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Из него исключили ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства.

Нести ответственность будет не нужно, если при использовании нацистской атрибутики, либо символики экстремистских организаций "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Один из авторов документа, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, заявила, что "это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон". "Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем", - сообщила она (цитата по "Интерфаксу").

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