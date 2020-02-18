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Госдума изменила наказание за использование нацистской символики

15:26
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Ответственности можно будет избежать, если речь не идет о пропаганде

В России изменили статью закона, согласно которой людей наказывали за использование нацистской символики.

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Депутаты Госдумы во вторник окончательно одобрили новую версию статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях. Из него исключили ответственность за использование нацистской или экстремистской символики в произведениях науки, литературы, искусства.

Нести ответственность будет не нужно, если при использовании нацистской атрибутики, либо символики экстремистских организаций "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

Один из авторов документа, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, заявила, что "это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон". "Был момент абсурда, который очень раздражал общество, и мы сейчас его убираем", - сообщила она (цитата по "Интерфаксу").

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