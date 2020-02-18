Депутат Рады: стремление в ЕС превратило Украину в нищую страну

Пора восстанавливать отношения с соседями

Из бедности – в нищету: так описывает путь Украины в Евросоюз депутат Верховной рады, лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Он убежден, что выход из сложившейся ситуации – в радикальной перемене курса, восстановлении отношений соседями.

"Сегодня зона свободной торговли с ЕС является кабальной, той, которая уничтожает нашу экономику… Мы из бедной страны превратились в нищую. Если это курс в ЕС и НАТО, то этот курс враждебный для наших граждан и этот курс мы должны изменить. И мы будем делать все для того, чтобы его изменить", - заявил Медведчук в кулуарах Рады.

Медведчук уверен, что Киеву надо радикально менять курс в вопросах экономики. Выход – в восстановлении рынков со странами СНГ – и, в первую очередь, с Россией. Также надо искать рынки в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, приводит слова Медведчука телеканал "112 Украина".

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