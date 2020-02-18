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18-летняя россиянка выбросила в окно новорожденного ребенка

15:43
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Младенца спасли соседи

Жительница Ставропольского края родила ребенка дома. 18-летняя мать решила избавиться от дочки – для чего завернула новорожденную в полотенце и выбросила в окно. К счастью, жила она на первом этаже.

Младенца нашла соседка, она сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие по вызову врачи спасли младенца.

"Ребенок будет находиться в медицинском учреждении до определения его судьбы органами опеки и попечительства", — приводит РИА Новости сообщение СК по региону.

Против девушки возбуждено уголовное дело. Молодую мать обвиняют в покушении на убийство.

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